Son Dakika Haberleri: Konya-direksiyon başında cep telefonundan video izleyen sürücüye 343 lira ceza
Son Dakika Güncel Konya-direksiyon başında cep telefonundan video izleyen sürücüye 343 lira ceza - Son Dakika

Konya-direksiyon başında cep telefonundan video izleyen sürücüye 343 lira ceza

6 saat önce

Direksiyon başında cep telefonundan video izleyen sürücüye 343 lira cezaKonya'da direksiyon başında cep telefondun video izleyen ve ismi açıklanmayan yolcu otobüsü şoförüne, 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 343 lira para...

Direksiyon başında cep telefonundan video izleyen sürücüye 343 lira ceza

Konya'da direksiyon başında cep telefondun video izleyen ve ismi açıklanmayan yolcu otobüsü şoförüne, 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 343 lira para cezası uygulandı.

Görüntüler, Konya- Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsünde kaydedildi. İsmi bilinmeyen otobüs şoförü direksiyon başında cep telefonundan Whatsapp durumlarına baktı, diğer eliyle de kahvesini içti. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken sürücünün yaptığı bu tehlikeli hareketler bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü belirleyip hakkında 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 343 lira para cezası uygulandı.

Konya-direksiyon başında cep telefonundan video izleyen sürücüye 343 lira ceza

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
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