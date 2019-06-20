Son Dakika Haberleri: KONYA DOĞALGAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA 1 İŞÇİ YARALI
Son Dakika Güncel Haber

KONYA DOĞALGAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA 1 İŞÇİ YARALI

1 saat önce

KONYA'da doğalgaz arızasını gidermeye çalışan işçi Ahmet Koyuncu, gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralandı.

KONYA'da doğalgaz arızasını gidermeye çalışan işçi Ahmet Koyuncu, gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralandı.
Olay, bugün saat 12.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre doğalgaz dağıtım şirketinde çalışan işçiler, sabah saatlerinde arıza bildiriminde bulunulan belediyeye ait otobüs bakım tesislerine gitti. Ekipler, arızayı giderdikten sonra yaptıkları kontrollerde gaz kaçağı olduğunu tespit etti. İşçilerden Ahmet Koyuncu, gaz kaçağını gidermeye çalıştğı sırada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sırasında yerinden fırlayan doğalgaz borusu Koyuncu'nun başına isabet etti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Ahmet Koyuncu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayın meydana geldiği bölgede gaz kaçağı olması sebebiyle geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(
KONYA DOĞALGAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA 1 İŞÇİ YARALI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:00 Kaynak: DHA
İşçi, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:58:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KONYA DOĞALGAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA 1 İŞÇİ YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]