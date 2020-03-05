Konya doğasever, karlı dağa 'türk silahlı kuvvetleri' yazdı - Son Dakika

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Konya doğasever, karlı dağa 'türk silahlı kuvvetleri' yazdı
6 saat önce
KONYA Doğasever, karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
KONYA Doğasever, karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı
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