Konya doğasever, karlı dağa 'türk silahlı kuvvetleri' yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya doğasever, karlı dağa 'türk silahlı kuvvetleri' yazdı - Son Dakika

Konya doğasever, karlı dağa 'türk silahlı kuvvetleri' yazdı

6 saat önce

KONYA Doğasever, karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı.

KONYA Doğasever, karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı

Konya doğasever, karlı dağa 'türk silahlı kuvvetleri' yazdı

TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
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