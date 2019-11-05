Konya doktor oldu, hemşire annesiyle aynı yerde birlikte hayat kurtarıyor

Doktor oldu, hemşire annesiyle aynı yerde birlikte hayat kurtarıyor

Konya'da doktor olan İrem Demirtaş (24), 21 yıldır 112 Acil Servis Hizmetleri'nde çalışan hemşire annesi Elif Demirtaş (48) ile aynı yerde görev yapmaya başladı. Anne-kız, görevli oldukları yenidoğan ambulansında birlikte hayat kurtarmaya çalışıyor.

Konya Acil Sağlık Hizmetleri'nde hemşire olan 2 çocuk annesi Elif Demirtaş'ın, doktor olan kızı İdem Demirtaş, kura çekimi sonucu kendi çalıştığı bölüme atandı. Anne-kız şu an yeniden ambulansında birlikte görev yapıp, yeni doğan bebeklerin hayatlarını kurtarıyor. İşte kızı, amiri olurken, evde ise adeta kızına amirlik yapan anne Elif Demirtaş, 1998 yılından itibaren 112 Acil Servis Hizmetleri'nin farklı birimlerinde çalıştığını belirtti. Kızının ilk atamasında kura çekimiyle kendi çalıştığı istasyona atanmasından mutlu olduğunu dile getiren Elif Demirtaş, şunları söyledi

112 Acil Servis'inde çalışmaya başladığımda İrem henüz 3 yaşındaydı ve kreşe gidiyordu. Nöbet tuttuğum günler benim için zorlu geçiyordu. Çünkü İrem sürekli 112 çağrı hattını arayarak, kreşte öğrendiği, şarkı ve şiirleri bana zorla dinletiyordu. Nöbetten çıkıp eve geliyordum. İrem, sürekli bir şeyler anlatıyor ve ben anlamıyordum. Bende 'Kızım inşallah birgün sende okuyup doktor olursun, o zaman bende seni anlamayacağım' derdim. Allah bugünleri nasip etti ve kızım doktor oldu. Hem de aynı istasyonda benim ekip amirim olarak.'?

İlk atamasının Konya'ya ve annesinin çalıştığı istasyona olmasının mucize olduğunu ifade eden İrem Demirtaş, Tercih yapacaktım ve birinci sıraya Konya 5010 istasyonu olarak belirledim. Ancak çok tereddütlüydüm. İstediğim yerin gelmesi hemen hemen imkansızdı. Sürekli 'Anne ne yapayım Konya gelmezse farklı iller çıkacak derken, annem birden 'Kızım yazı tura at? dedi. Ben önce şaşırdım, çok güldüm, ama dediğini yaptım. Tura gelirse Konya 1'nci tercihim olacaktı ve tura geldi. Annemin çalıştığı yeri birinci sıraya yazdım. Atamam da kura çekimiyle yapıldığı ve şans eseri birinci tercih olan yere atandım diye konuştu.

Annesiyle birlikte aynı istasyonda çalışmanın zorluğunu da yaşadığını belirten Demirtaş, İlk zamanlarda çok zorlandım. Çünkü, o benim annemdi. Anneme nasıl davranacağımı bilemiyordum. Ancak annem, 'kızım burası iş yeri ve bizler kutsal bir meslek yapıyoruz' deyince, çok rahatladım. Ekip amiri olarak görev yapıyorum ve iş başka, anne-kız ilişkisi başka. Bunu profesyonel kişiler olarak ayırt ediyoruz. dedi.

Evde görev dağılımın ise farklı olduğunu belirten Demirtaş Evin küçük kızı olarak yine ev işlerinde anneme yardımcı oluyorum. Günün sonunda eve gittiğimizde anneme yorgunluk kahvesi yapıp, kahveyi içtikten sonra birlikte ev işlerini yapıyoruz şeklinde konuştu.