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Konya-dolandırıcı suçüstü yakalandı

1 saat önce

Dolandırıcı suçüstü yakalandıKonya'nın Akşehir ilçesinde kendisini telefonda 'polis' olarak tanıtıp, kişisel bilgilerinin FETÖ terör örgütü tarafından ele gerildiğini söyleyerek H.C.'yi (84) dolandırmaya çalışan şüpheli Fatih O. (35), paraları almaya geldiği sırada suçüstü yakalandı.

Dolandırıcı suçüstü yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendisini telefonda 'polis' olarak tanıtıp, kişisel bilgilerinin FETÖ terör örgütü tarafından ele gerildiğini söyleyerek H.C.'yi (84) dolandırmaya çalışan şüpheli Fatih O. (35), paraları almaya geldiği sırada suçüstü yakalandı.

Akşehir'de yaşayan H.C.'yi telefondan arayarak kendisini başkomiser olarak tanıtan şüpheli, yaşlı adama adının FETÖ terör örgütüne karıştığını ve bu olaydan 100 bin lira karşılığında kendisini kurtarabileceğin söyledi. Bu durumdan şüphelenen H.C., durumu polise bildirdi. Şüpheli ile irtibata geçen H.C. parayı bankadan çekip hazırladığını söyledi. H.C.'nin evine parayı almaya gelen şüpheli Fatih O. polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin Denizli'den kiraladığı araçla Akşehir'e geldiği ve bu şekilde başka illerde de dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Fatih O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya-dolandırıcı suçüstü yakalandı

Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:36 Kaynak: DHA
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