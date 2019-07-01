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KONYA Drift yapan sürücü kemarada

1 saat önce

Drift yapan sürücü kemaradaKonya'nın Karatay ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Drift yapan sürücü kemarada
Konya'nın Karatay ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Görüntüler geçtiğimiz hafta Karatay ilçesine bağlı Başak Caddesi üzerinde kaydedildi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobilin sürücüsü kavşak içerisinde bir süre drift yaptı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
KONYA Drift yapan sürücü kemarada
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
Karatay, Konya, Güncel
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