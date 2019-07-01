KONYA Drift yapan sürücü kemarada
1 saat önce
Drift yapan sürücü kemaradaKonya'nın Karatay ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
Drift yapan sürücü kemarada Konya
'nın Karatay
ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Görüntüler geçtiğimiz hafta Karatay ilçesine bağlı Başak Caddesi üzerinde kaydedildi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobilin sürücüsü kavşak içerisinde bir süre drift yaptı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
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