KONYA Drift yapan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada
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Drift yapan sürücünün yayaya çarpma anı kameradaKONYA'da drift yapan sürücünün kaldırım üzerinde duran yayaya çarpıp, altında sürüklemesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:29 Kaynak: DHA
Drift yapan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada
KONYA'da drift yapan sürücünün kaldırım üzerinde duran yayaya çarpıp, altında sürüklemesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, geçen pazar günü saat 16.50 sıralarında merkez Karatay
ilçesi Fetih Caddesi ile Küçük Kumköprü Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre kavşakta drift yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, bu sırada elindeki alışveriş poşetlerini otomobile koymak üzere olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşüp, otomobilin altında bir süre sürüklendi. Bu anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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