Son Dakika Haberleri: Konya drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada
Son Dakika Güncel Konya drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada

Konya drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada

7 saat önce

Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kameradaKonya'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada

Konya'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Konya drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:03 Kaynak: DHA
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