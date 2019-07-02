KONYA Düğün konvoyunda drift yapan sürücülere 10 bin lira ceza
1 saat önce
Düğün konvoyunda drift yapan sürücülere 10 bin lira cezaKonya'da düğün konvoyunda 'drift' yapan iki otomobilin sürücüsüne toplam, 10 bin 20 lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:22 Kaynak: DHA
Düğün konvoyunda drift yapan sürücülere 10 bin lira ceza Konya
'da düğün konvoyunda 'drift' yapan iki otomobilin sürücüsüne toplam, 10 bin 20 lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Merkez Meram
ilçesi Alakova Mahallesi'nde geçen pazar günü, belediye otobüslerinin bekleme yaptığı alanda düğün konvoyundaki iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla 'drift'(araçları kendi etrafından döndürmek) yaptı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobillerin plakasını ve sürücülerini kısa sürede belirledi. Sürücüler Abdurahman O. ve Şeyh Şamil
K.'ya 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10'lar lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.
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