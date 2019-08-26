Son Dakika Haberleri: KONYA Düğün konvoyunda drift yaptı
Son Dakika Güncel Haber

KONYA Düğün konvoyunda drift yaptı

50 dakika önce

Düğün konvoyunda drift yaptıKonya'nın Meram ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobil yolu kapatıp drift yaptı.

Düğün konvoyunda drift yaptı

Konya'nın Meram ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobil yolu kapatıp drift yaptı.

Görüntüler merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde kaydedildi. Bir düğün konvoyu içerisinde bulunan otomobil, yolu kapatıp drift yaptı. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde üzeri balonla süslü olan otomobilin drift yaptıktan sonra uzaklaşması görülüyor.

Konya, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
"Eşimi namus için öldürdüm" diyen caninin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:26:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KONYA Düğün konvoyunda drift yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]