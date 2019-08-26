KONYA Düğün konvoyunda drift yaptı
50 dakika önce
Düğün konvoyunda drift yaptıKonya'nın Meram ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobil yolu kapatıp drift yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:36 Kaynak: DHA
Düğün konvoyunda drift yaptı
Konya'nın Meram ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobil yolu kapatıp drift yaptı.
Görüntüler merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde kaydedildi. Bir düğün konvoyu içerisinde bulunan otomobil, yolu kapatıp drift yaptı. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde üzeri balonla süslü olan otomobilin drift yaptıktan sonra uzaklaşması görülüyor.
Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı "Eşimi namus için öldürdüm" diyen caninin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı