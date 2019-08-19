KONYA DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFTE 5 BİN LİRA CEZA
1 saat önce
KONYA'nın Karatay ilçesinde, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye, 5 bin 10 liralık para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:38 Kaynak: DHA
KONYA'nın Karatay
ilçesinde, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye, 5 bin 10 liralık para cezası kesildi. Konya Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakayış Caddesi'nde, düğün konvoyunda otomobille drift yapan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Otomobilin plakasını belirlenince drift yapan sürücünün Sefa K. olduğu tespit edildi. Polis
, Sefa K.'ye, drift yaptığı gerekçesiyle 5 bin 10 liralık para cezası kesip, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu. Otomobil ise trafikten men edildi.
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