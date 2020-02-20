Konya, dünya trafik sıkışıklığı endeksinde 329. sırada - Son Dakika
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Konya, dünya trafik sıkışıklığı endeksinde 329. sırada

6 saat önce

Dünya genelindeki şehirlerin trafik sıkışıklık endeksine yönelik yapılan araştırmaya göre Konya, listede bulunan 56 ülkeden 416 şehir arasında trafiği en sıkışık 329'uncu şehir oldu.

Konya, dünya trafik sıkışıklığı endeksinde 329. sırada, System.String[]

Dünya genelindeki şehirlerin trafik sıkışıklık endeksine yönelik yapılan araştırmaya göre Konya, listede bulunan 56 ülkeden 416 şehir arasında trafiği en sıkışık 329'uncu şehir oldu.


Uluslararası bir araştırmaya göre, dünyanın trafik sıkışıklık endeksi çıkarıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ulaşım yatırımları, akıllı kavşak sistemleri ve trafik yönetimi platformu ile şehir trafiğinde her geçen gün rahatlama oluşuyor.


Dünya genelinde trafik sıkışıklığı istatistikleri hazırlayan Hollanda merkezli bir navigasyon teknolojisi şirketi tarafından 6 kıtadan 56 ülkedeki 416 şehirde yapılan araştırmada Konya 329'uncu sırada yer aldı. Raporda dünyadaki 416 şehir arasında Türkiye'den 10 şehre yer verildi. 2018 endeksinde trafik sıkışıklığında 287'inci sırada yer alan Konya, 2019'da dünyadaki 42 şehri daha geride bırakarak 329'uncu sıraya geriledi. Konya, yüzde 18 yoğunluk ile Türkiye'den listede yer alan şehirler içinde trafik sıkışıklığı en az olan ikinci şehir oldu.


İstatistiklere göre, 2019 yılında Konya'da trafiğin en az olduğu gün 4 Haziran, en yoğun olduğu gün ise 15 Kasım olarak belirlendi.


2019 endeksinde Türkiye'den Konya dışında dokuz şehir daha yer aldı. Listede İstanbul 2019 yılında dünyada trafiği en sıkışık olduğu 9'uncu şehir olurken Ankara 100'üncü, İzmir 134'üncü, Antalya 144'üncü, Bursa 208'inci, Adana 181'inci, Mersin 246'ıncı ve Gaziantep 236'ıncı, Kayseri 353. sırada yer aldı. - KONYA

Hollanda, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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