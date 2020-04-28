Konya E Tipi Kapali Cezaevi'nde 55 hükümlü ve tutuklunun Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

KONYA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 55 hükümlü ile tutuklunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Hastaneye sevk edilen 55 hükümlü ve tutuklunun, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlülerde koronavirüs görüldüğü iddiaları üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtilerek, şöyle denildi: