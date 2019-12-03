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Konya eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası 1 yaralı

6 saat önce

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası 1 yaralıKonya'da, Metin K. (41), alkol aldığı eğlence mekanında, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek isteyince çıkan kavgada, güvenlik görevlisi İsmail Ç. (24) tarafından bıçaklandı.

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası 1 yaralı

Konya'da, Metin K. (41), alkol aldığı eğlence mekanında, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek isteyince çıkan kavgada, güvenlik görevlisi İsmail Ç. (24) tarafından bıçaklandı. Yaralı halde sokak ortasına atılan Metin K., hastaneye kaldırılırken, güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gülyurdu Sokak'ta meydana geldi. Çevre sakinleri, sokak ortasında kanlar içinde yatan Metin K.'yi görünce polis ile sağlık görevlilerini aradı. İhbarla sokağa gelen sağlık görevlileri, Metin K.'nin karnı ile bacağından bıçaklanarak yaralandığını tespit etti. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Metin K. tedaviye alındı.

Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Metin K.'nin yaralı halde bulunmadan önce aynı sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında alkol aldığını belirledi. Araştırmasını bu yönde sürdüren polis, Metin K.'nin, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek istediğini, bu nedenle çalışanlarla arasında çıkan kavgada güvenlik görevlisi İsmail Ç. tarafından bıçaklandığını belirledi. Gözaltına alınan İsmail Ç., emniyete götürülürken, kendisini bekleyen yakınlarına, Çakallarla uğraşıyoruz işte dedi. Polisteki sorgusu tamamlanan İsmail Ç., adliyeye sevk edildi.

Konya eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası 1 yaralı

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
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Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı
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