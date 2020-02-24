Konya eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika

Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı, 6 gözaltı

KONYA'da bir eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 7 müşteri yaralandı. Olayla ilgili 6 çalışan gözaltına alındı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 arkadaş eğlence merkezine gitti. Arkadaşlar, burada 8 bin lira gelen hesaba fazla olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Müşteriler ile işlekle çalışanları arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Eren Balcı (20), Mustafa Çelikbaş (24) tabanca ile İzzet Binicibaşı (29) bıçakla Oktay Anlı (22), Ahmet Kuyucu (20), Onur Yıldırım (20) ve Mustafa Kekeç (22) ise dövülerek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mustafa Çelikbaş ve İzzet Binicibaşı'nın hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan ve silahı kullanan işletme müdürü Rıza Ş. (50) ile çalışanlar Recep S. (38), Memiş G. (40), Yusuf Ş.(46), Baran B.(22) ve Abbas A.'yı (40) gözaltına aldı. Olayda kullanılan suç aleti tabanca ve sopalarda polis tarafından ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Aman iyi çek. Çektin mi, rahatladın mı?' dedi. 6 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.