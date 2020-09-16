KONYA Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan Küçük Aybüke hayatını kaybetti - Son Dakika

KONYA Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan Küçük Aybüke hayatını kaybetti

Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan Küçük Aybüke hayatını kaybettiKONYA'da ehliyetsiz ve alkollü Emel Gümüş'ün (50) kiralık araçla kırmızı ışıkta beklerken çarptığı otomobildeki 2 yaşındaki Aybüke Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan Küçük Aybüke hayatını kaybetti

KONYA'da ehliyetsiz ve alkollü Emel Gümüş'ün (50) kiralık araçla kırmızı ışıkta beklerken çarptığı otomobildeki 2 yaşındaki Aybüke Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gümüş ise, adli kontrol ile serbest bırakılmasına itiraz edildikten sonra yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 4 Eylül Cuma sabahı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi önünde bulunan kavşakta yaşandı. Samet Kurt (31), 42 CRL 81 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen Emel Gümüş'ün kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğunda bulunan 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı. Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet-Teslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesinde alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ve bir mühendislik firmasının ortağı olan sürücü Emel Gümüş'ün ise ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emel Gümüş'ün kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu tespit edildi. Emel Gümüş, polisteki ifadesinde şunları söyledi:

"Kazadan bir hafta önce, alkollüyken tek taraflı trafik kazası yaptığımdan dolayı ehliyetime 6 ay süreyle el konuldu. Ben de işlerimi takip edebilmek için araç kiraladım, işlerimi halledebilmek için bu aracı kullanmaya başladım. Kaza günü hızım 60-70 kilometreydi. Önümdeki araç aniden durdu. Bende aniden frene bastım. Ancak mesafe kısa olduğundan aracın durmayacağını anladım ve direksiyonu sola doğru çevirerek, kurtarmaya çalıştım. Yine de önümdeki araca arkadan çarptım. Vurduğum araçta önündeki araca, o araçta önündekine çarptı. Kaza sonrası 120 promil alkollü çıktım. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum."

Emel Gümüş, sevk edildiği adliyedeki savcılık sorgusunda ise "Kız kardeşimi kaybettiğim için bu dönemde psikolojik sorunlar yaşıyordum. İş yerinde de sorunlar olduğu için alkol kullandım. Kalbimde ritim bozukluğum, yüksek tansiyonum, şekerim ve panik atağım var. Suçsuzum" dedi.

Emel Gümüş, savcılık tarafından 'Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Gümüş'ün adli kontrolle serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine Gümüş, iki gün önce yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Gümüş, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye gönderildi. Gümüş, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

AYBÜKE HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım üniversitesinde tedavi altında bulunan Aybüke Kurt ise dün akşam saat 21.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük Aybüke'nin yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin trafik kazasına bağlı beyin kanaması ve iç organ hasarı olduğu tespit edildi.

KONYA Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan Küçük Aybüke hayatını kaybetti

Cumhuriyet, Otomobil, Gümüş, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan Küçük Aybüke hayatını kaybetti - Son Dakika

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