KONYA El ele tutuşarak hırsızlık yapan sevgililerden biri tutuklandı, diğeri serbest - Son Dakika

El ele tutuşarak hırsızlık yapan sevgililerden biri tutuklandı, diğeri serbest

KONYA'da el ele tutuşarak girdikleri binanın bodrumundan 2 adet televizyon çalan sevgililerden Burhan Kaplan (29) tutuklanırken, Hazal K. (24) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Nisan günü saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre el ele tutuşarak binaya giren şüpheliler, bodrum katta bulunan 2 adet televizyonu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şüphelilerin poliste 10 adet suç kaydı bulunan Burhan Kaplan ve sevgilisi Hazal K. olduğunu tespit edildi. Sevgililer polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin televizyonlardan birini bozuk olduğunu gerekçesiyle çöpe attıkları öğrenilirken, diğer televizyonu ise sakladıkları belirlendi. Televizyon bulunup, sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hazal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.