Konya, Elazığ ve Malatya halkının yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya, Elazığ ve Malatya halkının yanında - Son Dakika

Konya, Elazığ ve Malatya halkının yanında

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin hemen ardından bölgeye 12 kişilik uzman arama-kurtarma ekibi ile ilk etapta ihtiyaç olan paketli su gönderdi.

Konya, Elazığ ve Malatya halkının yanında, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin hemen ardından bölgeye 12 kişilik uzman arama-kurtarma ekibi ile ilk etapta ihtiyaç olan paketli su gönderdi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, meydana gelen depremin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Konya olarak ihtiyaçların karşılanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Başkan Altay, "Devletimiz tüm kurumlarıyla deprem bölgesindedir. Türkiye yurt içi ve dışında acil yardım konusunda tecrübeli bir yapıdadır. Bize düşen devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmaktır. Konya'mız da bu konuda tecrübelidir. Olay anından itibaren çok sayıda destek mesajı aldım. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah her bir kardeşimizden ayrı ayrı razı olsun" dedi. - KONYA

Malatya, Elazığ, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:28:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya, Elazığ ve Malatya halkının yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]