Konya'da polis okul çevrelerini 110 ekip, 270 personelle denetliyor

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Konya Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla 31 ilçedeki tüm okulların çevresinde 110 ekip ve 270 personelle denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, okulların çevresindeki denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.

Denetimlerle çocukların suça sürüklenmesinin ve suç mağduru olmasının engellemesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Çocukların, fiziksel ve ruhsal gelişimini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan, tehlikeli maddelerden korumak ve güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürebilmeleri için okullar ve çevrelerinde bulunan umuma açık park ve benzeri alanlarla iş yerlerine geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca okulların yoğun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerle okul geçidi ve yaya önceliği konularında taşıt sürücülerine hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu."

Denetimlerin okul çevrelerinin yanı sıra yakın iş yerleri ve servis araçlarında da sürekli devam edeceği belirtildi.