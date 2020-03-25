Konya Emniyet Müdürü Aydın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Konya Emniyet Müdürü Aydın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın babası emekli polis memuru Selahattin Aydın Antalya'da toprağa verildi.
Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın babası emekli polis memuru Selahattin Aydın Antalya'da toprağa verildi.
Uncalı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Emniyet Müdürü Aydın, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, emniyet mensupları ve yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığında defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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