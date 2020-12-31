Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, görev başındaki polislerin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni yıla çalışarak giren emniyet personeliyle bir araya geldi.

Görev başındaki polislerle Mevlana Meydanı'nda buluşan Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı mesaiye erken başlayan teşkilat mensuplarının yeni yılını erken kutladı.

Aydın, burada yaptığı açılamada, yılbaşı dolayısıyla Konya halkının huzuru ve güvenliği için görev başında olduklarını söyledi.

Görevi başındaki polislerin yeni yılını kutlayan Aydın, "Sizin ve ailenizin yeni yılını kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ayrıca koronavirüsle mücadeledeki çabalarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından emniyet personeline tatlı ve çiğköfte ikram edildi.