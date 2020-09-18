Konya emniyetinden Covid-19 denetimleri - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korana virüs salgını denetimleri devam ediyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Eylül tarihinde il genelinde, iş yerleri, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, piknik alanları, cami gibi çeşitli yerlerde denetleme yapıldı. Yapılan denetlemelerde toplamda 21 şahsa maske takmamaktan 18 bin 900 TL, 1 şahsa karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 TL, 25 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamaktan 24 bin 750 TL, 3 iş yerine kurallara uymamaktan 9 bin 480 TL ve 3 minibüse fazla yolcu taşımaktan tutanak tanzim edildi. - KONYA