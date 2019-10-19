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Konya Enduro Fest 2019 Yarışları

1 saat önce

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları, Kılıçarslan Kent Meydanı'nda yapılan gösteriyle devam etti.

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Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları, Kılıçarslan Kent Meydanı'nda yapılan gösteriyle devam etti.


Taş, lastik, kütük, araba, tünel ve uçuş rampalarının yer aldığı 3 kilometrelik arazide zamana karşı yapılacak yarışlara 100'ün üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.

Etkinlikler kapsamında kortej halinde Kılıçarslan Kent Meydanı'na gelen yarışmacılar, burada gösteri yaptı.


Tek teker üzerinde yapılan hareketler, vatandaşlar tarafından büyük beğeni kazandı.

Gün içinde sıralama turlarının yapılacağı yarışlarda yarın dereceye girecek sporculara ödülleri takdim edilecek.

Konya Valiliği, Kılıçarslan, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:09 Kaynak: AA
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