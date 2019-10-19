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Konya Enduro Fest 2019 Yarışları

30 dakika önce

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları'nın sıralama turları tamamlandı.

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Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları'nın sıralama turları tamamlandı.

Festivale, farklı illerden yaklaşık 60 sporcu katıldı.

Taş, lastik, kütük, araba, tünel ve uçuş rampalarının yer aldığı 3 kilometrelik arazide zamana karşı yarışlar yapıldı.

Sıralama turları sonucunda genel kategoride birinci 5.30'luk derecesiyle Bayram Uysal, ikinci 5.46'lık derecesiyle Emre Coşar, üçüncü ise 5.48'lik derecesiyle Burak Akbulut oldu.

Sporcu Asım Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlar için uzun zamandır hazırlandığını ifade ederek, "Amatör bir ruhla adrenalin dolu bu sporu yapıyoruz. Festival de çok güzel geçiyor. Herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yarın yamaç paraşütü gösteri uçuşlarıyla devam edecek festival, final yarışları ve ödül töreninin ardından sona erecek.

Konya Valiliği, Selçuklu, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:20 Kaynak: AA
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