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Konya Enduro Fest 2019 Yarışları'na doğru

1 saat önce

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenecek Konya Enduro Fest 2019 Yarışları, 18 Ekim Cuma günü başlayacak.

Konya Enduro Fest 2019 Yarışları'na doğru, System.String[]

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenecek Konya Enduro Fest 2019 Yarışları, 18 Ekim Cuma günü başlayacak.

Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Sait Sürücü, yarışların gerçekleştirileceği Enduro Parkuru'nda düzenlenen basın toplantısında, alanda 3 gün boyunca yapılacak yarışlarda motor tutkunlarına seyir zevki yüksek, görsel bir şölen sunacaklarını söyledi.

Yarışlara 100'ün üzerinde sporcunun katılacağını aktaran Sürücü, şunları kaydetti:

"Sporcular, taş, lastik, kütük, araba, tünel ve uçuş rampalarının yer aldığı 3 kilometrelik arazide zamana karşı yarışacak. 18 Ekim'de sporcularımızı karşılayıp, kalacakları alanlara yerleştireceğiz. Cumartesi günü de yeni yapılan parkurda toplanarak, polis kortejinde şehir merkezine hareket edilecek.

Kılıçarslan Kent Meydanı'nda sporcularımız mini bir gösteri yapacak. Ardından kortej halinde tekrar parkura hareket edilecek. Gün içinde sıralama turlarımız başlayacak. Akşamında ise konserler olacak. Gece de kamp ateşi ve diğer gösteriler yer alacak. Pazar günü sona erecek yarışlarda dereceye girenlere ödüller takdim edilecek."

Konya Valiliği, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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