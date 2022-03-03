Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı başladı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kalyon Enerji ana sponsorluğunda, "Konya'nın enerjisi Türkiye'yi aydınlatıyor" temasıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, yaşanan teknolojik gelişme ve nüfus artışının enerjinin her alanda kullanımını artırdığını söyledi.

Sürdürülebilir enerjinin ülkenin kalkınması için önemine dikkati çeken Şahin, "Enerji bir ülkenin güvenliğini ve dış politikasını etkileyen ve uzun vadeli kararların alınmasını gereken stratejik bir sektör haline geldi. Türkiye, OECD ülkeleri içinde son 10 yıl içinde enerji kullanımını en yüksek seviyeye çıkartan ve talep artışı da en hızlı gelişen ülkelerin başında geliyor. Büyümek ve kalkınmak istiyorsak vazgeçilmez kaynağımız enerjinin de sürdürülebilir olması bizim için çok önemli." diye konuştu.

KASKON Grup Genel Müdürü Tayfun Öztürk, Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nın ilkinin 2021'de düzenlendiğini anımsatarak, "Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla Haziran'da enerji sektörünün paydaşları ve ziyaretçilerin yoğun katılımıyla güzel bir fuar gerçekleştirmiştik. Geçen yıl 70 firma ve 25 bin ziyaretçi katılmıştı. Konya artık bir festival ve fuar kenti. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fuarda, uluslararası ve yerel firmalarla iş ağları kurulmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Fuar kapsamında düzenlenecek zirvede ise enerji verimliliği politikaları, sanayide enerji yönetimi, bölgesel güneş ve rüzgar enerji yatırımları, temiz enerji teknolojileri, lisanssız enerji üretiminde yeni dönem, enerji hukukunda yeni düzenlemeler ele alınacak.

Açılışa, enerji alanında çalışan bilim insanları, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile enerji sektörünün temsilcileri katıldı.

Fuar, 3 gün süreyle ziyarete açık olacak.