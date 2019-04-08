Son Dakika Haberleri: Konya Ereğli'de Bağımsız Aday, Mazbatasını Aldı

Konya Ereğli'de Bağımsız Aday, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde aday adayı olduğu MHP'nin Cumhur İttifakı nedeniyle aday çıkarmaması üzerine bağımsız olarak seçimlere girip yüzde 36, 05 oyla kazanan Hüseyin Oprukçu, mazbatasını aldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde aday adayı olduğu MHP'nin Cumhur İttifakı nedeniyle aday çıkarmaması üzerine bağımsız olarak seçimlere girip yüzde 36, 05 oyla kazanan Hüseyin Oprukçu, mazbatasını aldı. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ereğli Belediye Başkanlığını kazanan Hüseyin Oprukçu, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeniden MHP'den aday adayı oldu. Aday adaylığı içinde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden istifa eden Oprukçu, Cumhur İttifakı nedeniyle MHP'nin aday çıkarmaması üzerine bağımsız olarak seçimlere katıldı. Yapılan seçimlerde Oprukçu yüzde 36.05, Cumhur İttifakı adayı Ak Partili Adem Erdal yüzde 31.61 oy aldı.

Seçimleri kazanan Oprukçu, bugün İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp Belediye Başkanı Ak Partili Özkan Özgüven'den görevi devraldı. Ardından belediye binası önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Oprukçu, 31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri, Ereğli halkının bana duyduğu güvenin ve inancın zaferi olarak tarih sayfalarında yerini alacağına inanıyorum. Bu başarıda beni yalnız bırakmayan ve emeği geçen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Daha öncede ifade ettim, benim ötekim yok. Ereğli'ye hizmetkar olmayı arzu ettim, halkımızda bu isteğimi taçlandırarak beni görevlendirdi. Omzumuzdaki yükün farkındayız. Yılmadık, yorulmadık ve yılmayıp, yorulmayacağız. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık, kapılmayacağız.dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:11 Kaynak: DHA

MHP, Konya, Ereğli, Güncel
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