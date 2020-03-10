KONYA Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu - Son Dakika

KONYA Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu

6 saat önce

Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu (4)FIRTINADA 3 KİŞİLİK AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ Halkapınar'da şiddetli rüzgar nedeniyle Küsüre Mahallesi'nde Küsüre Cami'nin minaresi, cami ve bitişiğindeki evin üzerine düştü.

Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu (4)

FIRTINADA 3 KİŞİLİK AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ Halkapınar'da şiddetli rüzgar nedeniyle Küsüre Mahallesi'nde Küsüre Cami'nin minaresi, cami ve bitişiğindeki evin üzerine düştü. Ölümden son anda kurtulduklarını belirten Musa Soysal, "Gece hava fırtınalıydı ve bizde uyumamıştık. Saat 04.00 sıralarıydı. Engelli oğlum Ali tuvalete gitmişti. 10 saniye sonra falan bir gürültü sesi duyduk eşim Meşure Soysal ile koridora koştuk. Arkasından caminin minaresi evin odanın üzerine yıkıldı. Eşim ve oğlumla hemen dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda minarenin bir kısmında caminin üzerine yıkıldığını gördük. Geçici bir süre akrabalarımızın yanında kalacağız." dedi. Yaşanan olayın ardından Halkapınar Belediyesi ekipleri evi ve camiyi mühürleyip, çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ardından AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

KONYA Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu

Halkapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi 3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı İZMİR Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör, öldü

Son Dakika Haberleri
00:50 New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu
00:48 Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın söndürüldü
00:43 KUR'AN KURSUNDA YANGIN DUMANDAN ETKİLENEN 8 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
00:22 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
00:18 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 01:02:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]