Konya Ereğli'de silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı

İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.

7 POLİS YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.