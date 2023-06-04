İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Konya Ereğli'de silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı - Son Dakika