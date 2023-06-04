Konya Ereğli'de silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya Ereğli'de silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı

Konya Ereğli'de silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı

04.06.2023 23:35

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da yaralandı. Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.

7 POLİS YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan ergezer : BIRAK BE POLİSİM YESİNLER BİRBİRLERİNİ İYİCENE AZİYORLAR NEYİ PAYLASAMİYORLAR GİT KARDEŞİM ŞİKAYETÇİYSEN ADLİYE VAR SAVCILIK VAR HAKKINI HUKUKUNU ORDA ARA DANA HAYVAN GİBİ NE KAVGA EDİYORSUNUZ İNŞAALLAH BU TÜR ŞEYLER ÜLKEMİZDE SON BULUR Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Ereğli'de silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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