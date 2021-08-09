Konya Ereğli'li vatandaştan örnek davranış! Banka hesabına yanlışlıkla yatan 28 bin euroyu sahibine iade etti

Ereğli'de yaşayan 2 çocuk babası Durmuş Şahan, banka hesabına 28 bin euro para gönderildiğini fark etti. Şahan, bankanın müşteri temsilcisiyle görüştüğünde, paranın yanlışlıkla yatırıldığı belirlendi. Şahan, bunun üzerine parayı tekrar sahibine gönderdi.

"SAHİBİNE ULAŞMASI BİZİM İÇİN MUTLULUK KAYNAĞI"

Durmuş Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, internet bankacılığında adına vadeli hesap olduğunu fark ettiğini belirterek, "Bu paranın bana ait olmadığını gerekli yerleri arayarak bildirdim. Paranın kime ait olduğunu buldular. Bankaya giderek paranın iade edilmesi için işlemleri başlattım ve iade ettim. Paranın sahibine ulaşması bizim için mutluluk kaynağı." dedi.

"ALLAH BÖYLE PARALARI KİMSEYE YEMEYİ NASİP ETMESİN"

Hesabına yatan miktarın 28 bin euro olduğunu dile getiren Şahan, karşı tarafın yanlışlıktan haberi olup olmadığını bilmediğini söyledi. Şahan, "Parayı yanlışlıkla hesabıma yatıran kişinin mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık. Çok mutluyum, Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin. Böyle paralar karşımıza çıktığı andan itibaren gerekli yerlerle irtibata geçerek para kime aitse iade edilmeli." diye konuştu.