Son Dakika Haberleri: Konya ereğli organize sanayi bölgesi'nde fabrika yangını-3
Son Dakika Güncel Konya ereğli organize sanayi bölgesi'nde fabrika yangını-3

Konya ereğli organize sanayi bölgesi'nde fabrika yangını-3

14 dakika önce

Ereğli'de fabrikada yangın çıktı(1)Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Ereğli'de fabrikada yangın çıktı(1)

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Konya ereğli organize sanayi bölgesi'nde fabrika yangını-3

Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:07 Kaynak: DHA
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