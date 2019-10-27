Konya ereğli organize sanayi bölgesi'nde fabrika yangını-3
14 dakika önce
Ereğli'de fabrikada yangın çıktı(1)Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:07 Kaynak: DHA
Ereğli'de fabrikada yangın çıktı(1)
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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