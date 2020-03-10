KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 1 - Son Dakika

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 1

6 saat önce

Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 1KONYA'da Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar bugün olmak üzere 1 gün tatil edildi.

Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 1

KONYA'da Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar bugün olmak üzere 1 gün tatil edildi.

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle her iki ilçede de okullar bugün olmak üzere tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yaptıkları açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve fırtınadan dolayı; ilk, orta, lise tüm okullarımız, Halk Eğitim kursları, işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerimiz ve engelli ve hamile çalışanlarımız için, bir gün eğitime ara verilmiştir."denildi.

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Haber: Ereğli, KONYA (DHA)

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 1

Halkapınar, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:14 Kaynak: DHA
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