KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3 - Son Dakika

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3

14 dakika önce

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3 ( İMAM RÖPORTAJ)

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3 ( İMAM RÖPORTAJ)

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3

Halkapınar, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
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