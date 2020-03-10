KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3 - Son Dakika

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KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3
14 dakika önce
KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3 ( İMAM RÖPORTAJ)
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 3 ( İMAM RÖPORTAJ)
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