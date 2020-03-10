KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - 4 - Son Dakika

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KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - 4
20 dakika önce
KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - 4.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:04 Kaynak: DHA
KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - 4
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