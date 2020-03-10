KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 5 - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 5 - Son Dakika

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 5

14 dakika önce

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 5 (EREĞLİ KAYMAKAMI HAYRETTİN ÇİFTÇİ)

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 5 (EREĞLİ KAYMAKAMI HAYRETTİN ÇİFTÇİ)

KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 5

Halkapınar, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti Lübnan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
15:21 Sapanca'da Larva İlaçlamasına Başlandı
15:20 Amasya'da minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
15:17 Başkan Altay Aykent esnafını ziyaret etti
15:16 KOCAELİ Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan hırsızlar yakalandı
15:16 ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]