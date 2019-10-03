Son Dakika Haberleri: Konya Ereğlispor Kayserili antrenörlere emanet
Son Dakika Spor Haber

Konya Ereğlispor Kayserili antrenörlere emanet

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Konya Ereğlispor, Kayserili teknik direktörlere emanet edildi.

Konya Ereğlispor Kayserili antrenörlere emanet, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Konya Ereğlispor, Kayserili teknik direktörlere emanet edildi.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta bulunan Konya Ereğlispor, Kayserili teknik direktör Mustafa Altındağ ile anlaştı. Ligde oynadığı ilk 2 maçında mağlup olan Konya temsilcisi, lig yarışını tecrübeli teknik direktörler Mustafa Altındağ ve yardımcısı Münir Yıldırım ile yapacak.


Kayserili teknik direktör Mustafa Altındağ, yaptığı açıklamada, Konya Ereğlispor'u başarıya taşımak için kolları sıvadıklarını söyledi. Mustafa Altındağ, "Uzun yıllar Kayserispor alt yapısında görev alan teknik direktör Münir Yıldırım ile birlikte Ereğlispor'u başarıya taşımak için çabalayacağız. Münir hocanın bilgi ve birikimi gözardı edilemez. Elbirliği ile bize güvenenleri mahcup etmemek için uğraşacağız" dedi. - KAYSERİ

Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lise öğrencisini, karnına oturup sigara içerken defalarca kez bıçaklayan caniye 14 yıl hapis verildi
Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber Fatih Terim 6 ismin biletini kesti! Juventus Mandzukic'in yerine Vedat Muriqi'i transfer etmek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 10:58:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ereğlispor Kayserili antrenörlere emanet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]