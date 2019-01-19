Konya Erzurum'dan 3 Puanla Dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında B.B. Erzurumspor
sahasında Atiker Konyaspor
ile karşılaştı. Müsabaka Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
50. dakikada Egemen'in kafayla uzaklaştırdığı topu alan Traore'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 56. dakikada Ömer Ali
'nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic'in kafa vuruşunda kaleci Sehiç'ten dönen topu Volkan tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0 58. dakikada sol kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında Muhammed'in pasında topla buluşan Taylan'ın düzgün vuruşun meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2 65. dakikada B.B. Erzurumspor atağında Scuk ceza sahası dışından sert vuruşunda top direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
KÜNYE
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık
xx, Serkan Olguncan
xx, Mehmet Cem Satman
xx B.B. Erzurumspor: Sehic xx, Leo xx, Egemen xx (Tolga dk. 81 ?), Lokman xx, Auremir xx, Scuk xx, İbrahim xx, Taylan xx, Emrah
xx, Özer xx (Rashad Muhammed dk. 46 x), Gilles Sunu x Yedekler: Hakan Canbazoğlu
, Hakan Arslan
, Munsy, Kanstrup, Tshabalala
, Sefa, Erhan, Kone Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Ali xx, Ömer xx, Jevtovic xx, Traore xx (Milosevic dk. 72 x), Fofana xx (Diagne dk. 84 ?), Zuta xx, Opanesenko xx, Filipovic xx, Jahovic xx (Yatabare dk. 72 x) Yedekler: Ertuğrul, Jonsson, Mücahit Atalay
, Ahmet, Ferhat, Dacı, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Ömer Ali (dk. 45+2) Volkan (dk. 56) (Atiker Konyaspor), Taylan (dk. 58) (B.B. Erzurumspor) Sarı kartlar: Jevtovic, Fofana, Ömer, Traore (Atiker Konyaspor) Rashad Muhammed, İbrahim, Lokman (B.B. Erzurumspor)
(Sefa Tetik - Ahmet Akbuğa/İHA)