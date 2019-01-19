Son Dakika Haberleri: Konya Erzurum'dan 3 Puanla Dönüyor

Konya Erzurum'dan 3 Puanla Dönüyor

20 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında B.B. Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı.

Konya Erzurum'dan 3 Puanla Dönüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında B.B. Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Müsabaka Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Egemen'in kafayla uzaklaştırdığı topu alan Traore'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 56. dakikada Ömer Ali'nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic'in kafa vuruşunda kaleci Sehiç'ten dönen topu Volkan tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0 58. dakikada sol kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında Muhammed'in pasında topla buluşan Taylan'ın düzgün vuruşun meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2 65. dakikada B.B. Erzurumspor atağında Scuk ceza sahası dışından sert vuruşunda top direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

KÜNYE

Stat: Kazım Karabekir Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Cem Satman xx B.B. Erzurumspor: Sehic xx, Leo xx, Egemen xx (Tolga dk. 81 ?), Lokman xx, Auremir xx, Scuk xx, İbrahim xx, Taylan xx, Emrah xx, Özer xx (Rashad Muhammed dk. 46 x), Gilles Sunu x Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Munsy, Kanstrup, Tshabalala, Sefa, Erhan, Kone Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Ali xx, Ömer xx, Jevtovic xx, Traore xx (Milosevic dk. 72 x), Fofana xx (Diagne dk. 84 ?), Zuta xx, Opanesenko xx, Filipovic xx, Jahovic xx (Yatabare dk. 72 x) Yedekler: Ertuğrul, Jonsson, Mücahit Atalay, Ahmet, Ferhat, Dacı, Mücahit Can Akçay Teknik Direktör: Aykut Kocaman Goller: Ömer Ali (dk. 45+2) Volkan (dk. 56) (Atiker Konyaspor), Taylan (dk. 58) (B.B. Erzurumspor) Sarı kartlar: Jevtovic, Fofana, Ömer, Traore (Atiker Konyaspor) Rashad Muhammed, İbrahim, Lokman (B.B. Erzurumspor)

(Sefa Tetik - Ahmet Akbuğa/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

Ömer Ali, Atiker Konyaspor, Spor
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