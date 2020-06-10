KONYA Eşini keserle öldüren kadına, üst sınırdan tahrik indirimiyle 15 yıl hapis - Son Dakika

KONYA Eşini keserle öldüren kadına, üst sınırdan tahrik indirimiyle 15 yıl hapis

Eşini keserle öldüren kadına, üst sınırdan tahrik indirimiyle 15 yıl hapisKONYA'da 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini keserle öldüren kadına, üst sınırdan tahrik indirimiyle 15 yıl hapis

KONYA'da 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, gerekçeli kararında, Fadik Sağdıç'ın eşi tarafından uzun süre cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, bu nedenle verilen cezada haksız tahrik indiriminin yüksek sınırdan uygulandığını bildirdi. Fadik Sağdıç'ın eşini uyuduğu sırada öldürdüğü için 'meşru müdafaa' koşullarının oluşmadığı kaydedildi.

Olay, 6 Eylül 2019 perşembe günü saat 23.00 sıralarında, Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatağında uyuyan Veysel Sağdıç'ı başına defalarca keserle vurarak, öldürdükten sonra polisi aradı. Adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Sağdıç, ifadesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini yatağında uyuduğu sırada keserle başına vurarak, öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli hakaret ettiğini ve tartıştıklarını öne sürdü. Fadik Sağdıç, tutuklandı.

15 YIL HAPİS CEZASI

Hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Sağdıç, karar duruşmasına SEGBİS ile katıldı. Sağdıç son savunmasında, "28 senedir ne çektiğimi bir ben, bir Allah bilir. Evlilik hayatım boyunca hep şiddet, iftira ve kıskançlık vardı. Çok agresif biriydi" dedi. Olay günü kocasının kendisini tehdit ettiğini öne süren Sağdıç, "Bana, 'bunun gecesi var, sen görürsün' dedi. Ondan sonra kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde her şey bitmişti. 'Allah'ım ben ne yaptım' dedim. Ben bunu yapacak bir insan değilim. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Ben onu öldürmek istememiştim. Keşke ölmeseydi. Çok pişmanım. İnanın hapishane bile evimden daha huzurlu. Hapishane inanın çektiklerimden sonra çok huzurlu bir yer olarak geldi bana" diye konuştu.

Mahkeme, Fadik Sağdıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da cezayı, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirip, iyi hal indimi uygulayarak 15 yıla indirdi.

'KASIT VAR, TASARLAMAYA YOK'

Mahkeme gerekçeli kararında da Fadik Sağdıç'ın kastının öldürmeye yönelik olduğu yönünde vicdanı kanı oluştuğunu bildirerek, sanığın plan yaptığı yönünde delil bulunmadığını kaydetti.

'HAKSIZ TAHRİK YÜKSEK HALDEN YAPILDI'

Kararda, Fadik Sağdıç'ın eşi tarafından uzun süre cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı, bunun da raporlarla doğrulandığı ifade edilerek, bu nedenle cezada en yüksek sınırdan haksız tahrik indirimi uygulandığını açıkladı. Gerekçeli kararda, "Fadik Sağdıç'ın savunmalarında eşinin kendisine fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığını, sürekli başkalarıyla, hatta öz amcasıyla ilişkiye girdiğini söyleyip kendisine iftira attığını, kendisine cinsel şiddet uygulayıp, kendisiyle sürekli zorla cinsel ilişkide bulunduğunu, bulunmadığı zamanlarda yine başkalarıyla cinsel ilişkide bulunduğunu söylediğini beyan ettiği, bu savunmaları Ankara Adli Tıp Kurumu ve doktor raporlarının sanık savunmasına doğruladığı, Fadik Sağdıç'ın uzun süreden beri eşinden cinsel, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünün anlaşıldığı, bu nedenle sanığın öfke ve şiddetli elemin etkisinde kalıp, bu ruhi durumun tepkisiyle eylemini gerçekleştirdiği yönünde vicdanı kanı oluşmuş, bu nedenle haksız tahrik indirimi yüksek halden yapılmıştır" denildi.

'EYLEM ORANTILI DEĞİL'

Meşru müdafaanın tanımının açıklandığı kararda mahkeme, "Fadik Sağdıç'ın kendisine yönelik psikolojik ve cinsel şiddet eylemlerine karşı maktulle cinsel ilişkiden sonra, keseri eline alıp maktulü öldürmesi, sanığın olay esnasında kendisine yönelik haksız bir saldırıya yönelik orantılı bir şekilde kendisini korumak amacıyla hareket etmediğini gösterdiği gibi, haksız saldırıya yönelik eyleminin orantılı olmadığı, sanığın uzun süredir aynı eylemlere maruz kaldığı ve anlık bir eyleme karşı tepkisinin söz konusu olmadığı, dolayısıyla eyleminin heyecan, korku veya telaşa neden olabilecek boyutta olmaması nedeniyle 'meşru müdafaa' imkanı bulunmadığı yönünde tam bir vicdanı kanı oluşmuştur" denildi.

KONYA Eşini keserle öldüren kadına, üst sınırdan tahrik indirimiyle 15 yıl hapis

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Eşini keserle öldüren kadına, üst sınırdan tahrik indirimiyle 15 yıl hapis - Son Dakika

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