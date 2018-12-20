Son Dakika Haberleri: Konya Eski Emniyet Müdürünün Eşi ve Kızının Cenazeleri Adli Tıp'a Gönderildi

Konya Eski Emniyet Müdürünün Eşi ve Kızının Cenazeleri Adli Tıp'a Gönderildi

3 saat önce

KADIKÖY'de çıkan yangında yangında Konya eski emniyet müdürü Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) öldü.

Konya Eski Emniyet Müdürünün Eşi ve Kızının Cenazeleri Adli Tıp'a Gönderildi, System.String[]
KADIKÖY'de çıkan yangında yangında Konya eski emniyet müdürü Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) öldü.

Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokakta bulunan Seçkin Apartmanının 8. katında meydana geldi. 1995-1996 yıllarında Konya'da il emniyet müdürlüğü yapan Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in yaşadığı dairede yangın çıktı. 

 KOMŞULARI KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI

Yangını ilk olarak Ertem ailesinin karşı komşuları fark etti. Ertem ailesinin kapısın açmaya çalışan komşuları dumanın ve alevlerin artması nedeniyle kapıyı açamadan binadan çıkmak zorunda kaldılar. 

 

İTFAİYE EKİPLERİ ANNE KIZIN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in cansız bedeni ile karşılaştı. 

 

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine gelen Haluk Ertem, anne ve ablasının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.  Savcının incelemesinin ardından  Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

AÇMAYA ÇALIŞTIM, AÇAMADIM

Binada oturanlardan Hüsnü Gümüşçekici "Saat 05.00'te uyandım duman geliyordu. Benim evimi de duman kaplamıştı. Çocukları aşağı indirdim. Apartmanı uyandırdım. Kapıyı çok tekmeledim. Açmaya çalıştım, açamadım. O arada içeriden sesler geliyordu. İtfaiyeye, ambulansa, polise haber verdik. Şu anda olay yeri inceleme içeride, herhalde biraz sıkıntılı bir durum var. Benim 30 senelik komşum. Cemalettin Ertem, eski emniyet müdürü. Eşiyle kızı oturuyordu. Cemalettin bey rahmetli oldu" diye konuştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:36 Kaynak: DHA

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