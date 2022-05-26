Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Karabacak, TESK Başkanlığına aday

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, eylülde yapılacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Karabacak, Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, KONESOB olarak her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını söyledi.

KONESOB'un mayısta yapılan seçimde yeniden başkan olduğunu hatırlatan Karabacak, "Esnaf ve sanatkarlar olarak bizler hayatın her alanında yer alıyoruz. Derdi olmayanın sevdası olmaz, derdimiz esnaf ve sanatkarımız, sevdamız memleket. Bu bilinçle çalıştık, bu bilinçle yol haritamızı oluşturduk." dedi.

Esnaf ve sanatkarların dertleriyle dertlendiklerini vurgulayan Karabacak, şöyle devam etti:

"2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarımızı, 3 bin odamızı, 82 birliğimizi ve 13 federasyonumuzu çatısı altında barındıran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuzun da bir yeniliğe ve dinamizme ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Deyim yerindeyse konfederasyonumuzun özüne yani üzerine kurulduğu 'ahilik' esaslarına geri dönmesi gerekmektedir. Yepyeni bir başlangıç için, sizlerin huzurunda, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'muzun genel başkanlığına ekibimizle neferler olarak aday olduğumuzu açıklıyorum."

Karabacak, konfederasyonun yeniden ayağa kalkması, güçlenmesi, esnaflarına, sanatkarlarına, odalarına, birliklerine ve federasyonlarına faydalı bir kurum olması, ahilik esaslarıyla çalışmalarını sürdürmesi için, adaylık sürecine başladıklarını dile getirdi.

Makamların hepsinin geçici olduğunu anlatan Karabacak, asıl makamın gelirken değil, giderken gönüllerde bırakılan iz olduğu bilinciyle yola çıkmaya niyet aldıklarını ifade etti.