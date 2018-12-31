Konya Etwinning Gönüllüleri Beyşehir'i Ziyaret Etti

Konya eTwinning gönüllüleri, "eTwinning Ateşi Her Yerde" Projesi kapsamında, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Konya eTwinning gönüllüleri, "eTwinning Ateşi Her Yerde" Projesi kapsamında, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.



"Tarih ve şehir" temalı ziyarette, Beyşehir'e gelen katılımcılar, ilçenin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerini gezdi.



Projenin Beyşehir Organizasyon Sorumlusu, Şehit Nazım Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Altan Ataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konyalı bir grup öğretmen tarafından yürütülen proje çerçevesinde her ay Konya'nın bir ilçesini tanımak amacıyla ziyaretler gerçekleştirildiğini söyledi.



Bu ayki ziyaretin, Konya'nın tarihi mirası ile öne çıkan ilçesi Beyşehir'e yapıldığını belirten Ataş, şuları kaydetti:



"Etkinliğimize çok sayıda öğretmen, öğrenci, veliler ve sivil toplum kuruluşlarımızdan vatandaşlar katıldı. 80 kişilik grup, rehberler eşliğinde tarihi Eşrefoğlu Camisi ile Taşköprü'yü gezdi. Daha sonra Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi konferans salonunda Beyşehir'in tarihi hakkında sunum yapıldı. Daha sonraki ziyaret durağımız Hititler döneminden kalma Eflatunpınar Anıtı bölgesi oldu. Son ziyaretimizi ise Hüyük'teki Sonsuz Şükran Köyü'ne gerçekleştirdik." diye konuştu.

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