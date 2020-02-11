Konya evde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Konya evde çıkan yangında 1 kişi öldü

7 saat önce

Evde çıkan yangında 1 kişi öldüKONYA'da sobadan çıktığı iddia edilen yangında bedensel engelli Hatice Erdoğan (52), yaşamını yitirdi.

Evde çıkan yangında 1 kişi öldü

KONYA'da sobadan çıktığı iddia edilen yangında bedensel engelli Hatice Erdoğan (52), yaşamını yitirdi. Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Erkuş Sokakta bir binanın ikinci katında meydana geldi. Hatice Erdoğan ve ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri söndürdükten sonra içeri giren itfaiye ekipleri bedensel engelli Hatice Erdoğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Erdoğan ailesinin diğer fertlerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri yaptığı ilk incelemede yangının sobadan kaynaklandığı üzerinde dururken, araştırmasını sürdürüyor.

Konya evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Hatice Çarpar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:12 Kaynak: DHA
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