KONYA Evde yangın çıktı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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KONYA Evde yangın çıktı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Evde yangın çıktı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldıKONYA'nın Kulu ilçesinde müstakil tek katlı evde belirlenemeyen çıkan yangında dumandan etkilenen Gülseren Saraç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Evde yangın çıktı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı
KONYA'nın Kulu ilçesinde müstakil tek katlı evde belirlenemeyen çıkan yangında dumandan etkilenen Gülseren Saraç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlerde itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 23.30 sıralarında Tuzyaka Mahallesi'nde Muzaffer Saraç'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Evde odada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Muzaffer Saraç, müdahale etmek istedi, ancak alevlerin hızla yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada kızı Gülseren Saraç ile birlikte evi tahliye etti. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. dumandan etkilenen Gülseren Saraç da ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Saraç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 10:19 Kaynak: DHA
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