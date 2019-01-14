Konya Eve Giren Hırsızlar Suç Üstü Yakalandı
18 dakika önce
Konya'da bir eve hırsızlık için giren Osman S. ve Hakan Ç. ile onlara dışarıda gözcülük yapan Raziye Ç., polis tarafından suç üstü yakalandı.
Konya
'da bir eve hırsızlık için giren Osman S. ve Hakan Ç. ile onlara dışarıda gözcülük yapan Raziye Ç., polis tarafından suç üstü yakalandı.
Olay, dün gece Selçuklu
ilçesi Selahattin Eyyübi
Mahallesi Yeşil Bayır Caddesi'nde meydana geldi. Osman S. ve Hakan Ç., bir evin kapısını zorla açıp içeri girdi. Raziye Ç. de onlara dışarıda gözcülük yaparken durumu fark eden çevredekiler polis ve başka bir yerde olan ev sahibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
, Osman S. ve Hakan Ç. ile gözcülük yapan Raziye Ç.'yi herhangi bir şey çalamadan suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi poliste daha önceden de hırsızlık kaydı olduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:48 Kaynak: DHA
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