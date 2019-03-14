Son Dakika Haberleri: Konya Evlenmelerine Karşı Çıkan Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı

Konya Evlenmelerine Karşı Çıkan Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı

27 dakika önce

Konya'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi( 43) tüfekle bacağından yaralanan Hasan Ö.(19) polis tarafından yakalandı.

Konya'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi( 43) tüfekle bacağından yaralanan Hasan Ö.(19) polis tarafından yakalandı. Hasan Ö.'nün, İbrahim H.'yi silahla kovalaması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ö., kız arkadaşı N.H.'yi ailesinden istedi. Ancak baba İbrahim H., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., İbrahim H.'nin çalıştığı markete pompalı tüfekle gelerek kızın babasına ateş etti. İbrahim H., sağ bacağına ve ayağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim H., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'KIZINI BANA VERMEDİ'

Olay anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, etrafta insanlar varken market önünde tüfeğini çekip İbrahim H.'yi kovaladığı, market kapısının önüne geldiğinde ise vurduğu görülüyor. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Hasan Ö.'yü suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Ö. ilk ifadesinde, N.H. ile evlenmek istedim. Ancak babası bu duruma rıza göstermedi. Bende bu durumu konuşmak için markete gittim. Orada tartışınca bu olay gerçekleşti.dediği öğrenildi. Hasan Ö.'nün polis merkezindeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Döküm

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Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Güvenlik kamerası

Yaralının ambulanstan indirilmesi

Olay yerinden detay

Haber- kamera Tolga YANIK KONYA DHA))

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:39 Kaynak: DHA

Polis, Konya, Güncel
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