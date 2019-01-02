Konya Evlerin Kapısını, Tüfekle Ateş Ederek Açmışlar

Evlerin kapısını, tüfekle ateş ederek açmışlar Konya
'da kapılarını tüfekle ateş ederek açtıkları 5 bağevinden ev eşyalarını çaldıkları tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, merkez Meram
ilçesindeki farklı mahallelerde 5 farklı bağevinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerde inceleme yapan polis, şüphelilerin evlerin kapısını açmak için uğraşmadıklarını, kapıların kilitlerine tüfekle ateş ederek içeri girdiklerini saptadı. Evlerde parmak izi çalışması yapan ve çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis
, daha önce poliste 6 farklı suç kaydı bulunan Mustafa Genç
(30), 4 suç kaydı bulunan Mustafa Sevindik
(35) ve Servet Uslu (28) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, evlerden çaldıkları ev eşyalarını ise hurdacılara sattıkları öğrenildi. Polis, ayrıca şüphelilerin evlerinde, telefon hattı direklerden kesilmiş 200 metre telefon kablosunu da ele geçirdi. Emniyetteki sorguları ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.