Son Dakika Haberleri: Konya Evlerin Kapısını, Tüfekle Ateş Ederek Açmışlar

Konya Evlerin Kapısını, Tüfekle Ateş Ederek Açmışlar

40 dakika önce

Evlerin kapısını, tüfekle ateş ederek açmışlarKonya'da kapılarını tüfekle ateş ederek açtıkları 5 bağevinden ev eşyalarını çaldıkları tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Evlerin kapısını, tüfekle ateş ederek açmışlar

Konya'da kapılarını tüfekle ateş ederek açtıkları 5 bağevinden ev eşyalarını çaldıkları tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesindeki farklı mahallelerde 5 farklı bağevinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerde inceleme yapan polis, şüphelilerin evlerin kapısını açmak için uğraşmadıklarını, kapıların kilitlerine tüfekle ateş ederek içeri girdiklerini saptadı. Evlerde parmak izi çalışması yapan ve çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, daha önce poliste 6 farklı suç kaydı bulunan Mustafa Genç (30), 4 suç kaydı bulunan Mustafa Sevindik (35) ve Servet Uslu (28) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, evlerden çaldıkları ev eşyalarını ise hurdacılara sattıkları öğrenildi. Polis, ayrıca şüphelilerin evlerinde, telefon hattı direklerden kesilmiş 200 metre telefon kablosunu da ele geçirdi. Emniyetteki sorguları ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:22 Kaynak: DHA

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