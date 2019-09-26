Son Dakika Haberleri: Konya evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp, satarak uyuşturucu almış
Son Dakika Güncel Haber

Konya evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp, satarak uyuşturucu almış

1 saat önce

Evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp, satarak uyuşturucu almışKonya'da, 7 apartmanın bodrum kat kapılarını kırarak, evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizlerini çalıp, uyuşturucu alabilmek için satan Servet D. (20), gözaltına alındı.

Evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp, satarak uyuşturucu almış

Konya'da, 7 apartmanın bodrum kat kapılarını kırarak, evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizlerini çalıp, uyuşturucu alabilmek için satan Servet D. (20), gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan 7 apartmanın bodrum katındaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayları 9 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Servet D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, Servet D.'yi Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Servet D.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve çaldığı malzemeleri spotçulara satarak uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi. Servet D.'nin ifadesini üzerine polis, 3 farklı spotçuya giderek çalıntı malzemelere el koydu. Servet D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp, satarak uyuşturucu almış

Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baldızının 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanık delil yetersizliğinden beraat etti
Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan şef Hazer Amani, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 11:07:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp, satarak uyuşturucu almış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]