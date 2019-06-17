KONYA FAKÜLTE TEKNİKERİ YÜKSEK GERİLİME KAPILIP ÖLDÜ
23 dakika önce
Konya'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:05 Kaynak: DHA
'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu
ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi'nin çiftliğinde çalışan fakülte teknisyenlerinden Yusuf Adıgüzel (45), çiftlikteki elektrik direğinde bulunan sigortaları kontrol ettiği sırada yüksek gerilime kapıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Adıgüzel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adıgüzel'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi
morguna götürüldü. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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