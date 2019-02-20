Son Dakika Haberleri: Konya Fashıon Day 2019'Da Ünlü Mankenler Podyumda

Konya Fashıon Day 2019'Da Ünlü Mankenler Podyumda

1 saat önce

Bu yıl ilki gerçekleşecek "Konya Fashion Day 2019" 23 Şubat Cumartesi günü Türkiye'nin ünlü mankenleri ve Türkiye'nin başarılı sunucusu Tuğçe Sarıkaya'nın sunuculuğunda Konya Dedeman Hotel'de gerçekleşecek.

Konya Fashıon Day 2019'Da Ünlü Mankenler Podyumda, System.String[]

Ünlü koreograf Asil Çağıl koreografileriyle baştan Ece Gürsel olmak üzere, Şebnem Schaeffer, Günay Musayeva, Sema Şimşek, Sevil Uyar, Zeliha Çal,Yağmur Ayaz, Gözde Coşkun ,Türkan Geyik, Buse Orcan,Özge Nur Ücelgibi Türkiye'nin tanınmış ve taçlı güzelleri Konya Fashion Day'de podyuma çıkacak.

Konya Fashion Day 2019,Perspective, Ertan Gülpınar, Berna Köksal, Ehil's, Gözdeluxe, Ayten Elibol, Serafina Turizm, Paşa Mobilya, Has Paça, Yaya İnşaat, Masum Beyaz gibi firmaların sponsor olarak yer aldığı "Konya Fashion Day 2019"etkinliği "Arada 1 Event" tarafından gerçekleştirilecek.

Konya fashion Day fikrinin Konya ilinin tanıtımı açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Arada 1 Event kurucusu Cihan Ateşgözü;'Konya Fashion Day oluşumunun bu yıl ilki gerçekleşecek, amacımız bu etkiniği geleneksel hale getirip her yıl yapmak' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:51 Kaynak: Bültenler

Günay Musayeva, Ece Gürsel, Türkiye, Konya, Güncel
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