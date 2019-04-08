Son Dakika Haberleri: Konya Fetö Evlerine, Maddi Destekte Bulunduğu İddiasıyla 8 İş İnsanı Gözaltına Alındı

Konya Fetö Evlerine, Maddi Destekte Bulunduğu İddiasıyla 8 İş İnsanı Gözaltına Alındı

1 saat önce

Konya'da FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt evlerine maddi destek sağladığı iddiasıyla 8 iş insanı gözaltına alındı.

Konya'da FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt evlerine maddi destek sağladığı iddiasıyla 8 iş insanı gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY yönelik soruşturma kapsamında örgütün evlerine maddi yardımlarda bulunduğu ileri sürülen 9 iş insanı hakkında yakalama kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezde bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapmasında daha önceden belirlenen 9 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ahmet Ç.'nin de yurtdışında olduğu belirtildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:45 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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