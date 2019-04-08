Konya Fetö Evlerine, Maddi Destekte Bulunduğu İddiasıyla 8 İş İnsanı Gözaltına Alındı
1 saat önce
Konya'da FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt evlerine maddi destek sağladığı iddiasıyla 8 iş insanı gözaltına alındı.
Konya
'da FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt evlerine maddi destek sağladığı iddiasıyla 8 iş insanı gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖPDY yönelik soruşturma kapsamında örgütün evlerine maddi yardımlarda bulunduğu ileri sürülen 9 iş insanı hakkında yakalama kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Konya merkezde bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapmasında daha önceden belirlenen 9 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ahmet Ç.'nin de yurtdışında olduğu belirtildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:45 Kaynak: DHA
TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu
Yargıtay: Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir
Merkez Bankası Swap Piyasasındaki TL Faizini Düşürdü